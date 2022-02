Altach sichert sich heiße Zukunftsaktie

Aloi spielte in der Vergangenheit unter anderem für die beiden Schweizer Spitzenklubs FC Zürich und FC Basel sowie SPG-Kooperationspartner RW Rankweil. Nach zwei Kreuzbandrissen Ende 2020 und beim Comeback-Versuch Mitte 2021 wird sie in den kommenden Monaten gemeinsam mit Athletiktrainer Stefan Santanius an ihrer Rückkehr auf den Fußballplatz arbeiten.