Quarantäne-Vergütung gibt es nicht für alle Firmen

Ein kleines Familienunternehmen in zweiter Generation aus Niederösterreich beschäftigt unter anderem mehrere Arbeitnehmer, die in Tschechien wohnen. Dennoch zahlen sowohl die Firma als auch die Beschäftigen selbstverständlich in Österreich Steuern. Umso unverständlicher war es für Unternehmer Peter N. (Name von der Redaktion geändert), dass er bei den Entschädigungsansprüchen im Fall einer Quarantäne durch die Finger schaut. „Wir hatten schon mehrmals den Fall, dass Mitarbeiter in Tschechien unter Quarantäne gestellt wurden, weil etwa Kinder in der Familie positiv waren. Das ist ja auch in Ordnung“, schildert der Niederösterreicher. Warum er dafür aber keine Vergütung bekomme, sei sehr ärgerlich.