Alkoholisierter Vater schlug auf Sohn (15) ein

In eine Nachbarwohnung ist am Sonntag gegen 17.20 Uhr in Wien-Landstraße ein 15-jähriger Junge geflüchtet: Sein Vater (55) soll ihn während einer Auseinandersetzung geschlagen und ihm gedroht haben, ihn umzubringen. Bei seiner Flucht soll der Bursche gehört haben, wie sein Vater eine Waffe repetieren würde.