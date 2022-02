Lesefutter für Fantasy-Fans: Neues LTB gewinnen!

Für alle Fans von „Game of Thrones“ oder „The Witcher“ bietet nun auch Entenhausener Geschichten aus der Fantasy-Welt an. Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) stürzt sich mit sechs Bänden der neuen Sonderreihe „Fantasy Entenhausen“ in mystische Abenteuer. Gewinnen Sie mit krone.at Exemplare des ersten Teils der tollkühnen Abenteuer mit bösen Zauberern, feuerspeienden Drachen und klirrenden Schwertkämpfen!