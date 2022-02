Napoli ist Inter dicht auf den Fersen

SSC Napoli ist bis auf einen Punkt am italienischen Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand herangerückt. Der Klub von Trainer Luciano Spalletti setzte sich am Sonntag im Spiel der 24. Runde bei Venezia mit 2:0 durch und überholte die punktgleiche AC Milan, die am Samstag das Derby gegen Inter 2:1 gewonnen hatte.