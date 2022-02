Ausbau im Gewerbegebiet dank Hochwasserschutz

Nun ist der Hochwasserschutz aber abgeschlossen. Womit in der 4800-Seelen-Gemeinde westlich der B311 neben Maximarkt, Hervis, Lagerhaus und Co. theoretisch weitere 14,5 Hektar bebaut werden können. An der bevorstehenden Bodenversiegelung gibt es auch Kritik. ÖVP und Grüne wollen jedoch an den Ausbauplänen festhalten.