Stadt setzt mit Förderungen Zeichen gegen Gewalt

„Wir werden die Förderung vor allem in die Gewaltprävention, speziell in die Männerberatung, investieren“, so „Jugend am Werk“-Geschäftsführer Uwe Höfferer. „Wir haben über 300 Klienten pro Jahr. Diese starke Nachfrage zeigt uns, dass wir hier vermehrt ansetzen müssen“, so Höfferer weiter. Sein Verein erhält dafür eine Förderung von 20.000 Euro.