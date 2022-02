„Gegen Wien treffen ist einfach doppelt schön“

Liga-Toptorjäger Schneider und Mario Huber sind die zwei (nicht zum ersten Mal) Covid-erkrankten Eisbullen, die damit am Sonntag nicht auf dem Spielbericht standen. Dazu fehlte aber auch McIlvane auf der Spielerbank. Der Cheftrainer wurde am Sonntag positiv getestet – das Ergebnis des PCR-Tests wird heute erwartet.„Wir haben auch für die drei gespielt, wollten ein gutes Ergebnis erzielen“, bestätigte Dan Cooper, der McIlvane vertrat, trocken meinte: „Schneider ist out, kommt ein anderer – genau so ist es auch beim Coach.“