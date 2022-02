Salzburg und VSV gewinnen Schlagerspiele

Salzburg musste die beiden Stürmer Peter Schneider und Mario Huber wegen positiver Coronat-Tests ersetzen, auch Cheftrainer Matt McIlvane fehlte als Verdachtsfall. Dafür kehrte Alexander Pallestrang in den Kader zurück und brachte die Gastgeber gleich auch in Führung (8.). Peter Hochkofler erhöhte gegen die auf Augenhöhe mitspielenden Wiener auf 2:0 (15.). Die Caps konnten im Mittelabschnitt einige gute Chancen nicht nutzen, schafften aber in ihrem einzigen Powerplay des gesamten Spiels durch Matt Neal den Anschlusstreffer (48.) und durch Matt Prapavessis den Ausgleich (54.). In der Verlängerung schoss der langjährige Caps-Stürmer Ali Wukovits die Salzburger zum Sieg.