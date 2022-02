Tumulte und Gewalt in Salzburger Nachtszene

Auch in Anif gab es zum Zapfenstreich Probleme

Auch in einem Tanzlokal in Anif missfiel gegen Mitternacht die Sperrstunde einigen Partywütigen offenbar so sehr, dass Tumulte, Raufhandel und Körperverletzung die Folge waren. Ein Türsteher des Lokales versuchte beispielsweise, einem betrunkenen Nachtschwärmer den Zutritt ins Lokal immer wieder zu verweigern. Im Zuge dessen stürzte der 23-jährige Mann unglücklich und musste ärztlich versorgt werden. Während dieser Zeit versammelten sich immer mehr Gäste des Lokals um den Ort des Geschehens und es kam zu Rangeleien und aggressivem Verhalten. Die Situation schaukelte sich auf und es gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung.