Betrunken, kein Führerschein, Fahrerflucht

Die Polizei war in St. Johann in einer Gasse auf ein schwer beschädigtes PS-starkes Fahrzeug aufmerksam geworden, neben dem der 27-jährige Lenker und ein Beifahrer standen. Gleichzeitig war ein Unfall mit Fahrerflucht gemeldet worden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Pongauer mit überhöhter Geschwindigkeit von Bischofshofen in Richtung Schwarzach gefahren war.