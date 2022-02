„Landscapers“: Ein Doppelmord mit schwarzem Humor

Dieser Fall ist die Basis der vierteiligen Produktion „Landscapers“ mit Oscarpreisträgerin Olivia Colman („The Favourite“, „The Crown“) in der Hauptrolle der Susan und David Thewlis (bekannt als Remus Lupin aus den „Harry Potter“-Filmen) als Christopher. Was zu Beginn wie eine übliche True-Crime-Verfilmung anmutet, wird in der Folge immer schräger und ist zum Schluss gespickt mit schwarzem Humor und eigenwilligen Fantasiesequenzen. Eher etwas für Colman-Fans als für True-Crime-Liebhaber.