Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Dass Online-Dating-Plattformen nicht immer zum gewünschten Ziel führen, also im Optimalfall den Partner fürs Leben zu finden, mussten einige Menschen schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Doch was einigen Frauen passiert ist, ist nicht nur tragisch, sondern im wahrsten Sinne des Wortes filmreif. Und so hat es sich Netflix zur Aufgabe gemacht, die (wahre) Geschichte des „Tinder Schwindler“ zu erzählen, eine True-Crime-Doku über die betrügerischen Machenschaften von Simon Leviev.