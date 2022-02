„Suspicion“: Ohne Vorwarnung zum Staatsfeind Nr. 1

Natalie (Georgina Campbell) steht gerade vor dem Traualtar, Tara (Elizabeth Henstridge) ist mitten in einer Vorlesung, Aadesh (Kunal Nayyar) deckt den Tisch fürs Familienessen - alle drei werden plötzlich verhaftet, stundenlang verhört und der Entführung beschuldigt. Denn der Sohn von Katherine Newman (Uma Thurman), der mächtigen Inhaberin einer Kommunikationsfirma mit guten Kontakten zum Weißen Haus, wurde aus einem Luxushotel in New York gekidnappt, und die Verdächtigen waren zu dem Zeitpunkt im selben Hotel zu Gast. So weit, so nachvollziehbar und beängstigend - unschuldig ins Gefängnis zu kommen, mit dieser Angst der braven Bürger spielen schließlich viele Filme und Serien.