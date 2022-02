Brexit: Bilanz der Salzburg-Briten ist negativ

„Früher habe ich 50 Euro gezahlt, aktuell sogar 200“

Die Brexit-Folgen, deren Ausmaße noch heftiger ausfallen könnten, kriegt man auch andernorts mit. Der Wahl-Salzburger Tim Bosworth (49, Berater) denkt dabei ans Reisen: Als Brite steht man bei Ein- und Ausreise länger am Flughafen in der Schlange, EU-Bürger müssen für den Insel-Trip sogar ein Visum beantragen. Was Bosworth schmerzt: „England ist nur 30 Kilometer Luftlinie von Europa entfernt. Es fühlt sich aber an, als läge es in Singapur. Tee, der per Internet-Bestellung früher 50 Euro gekostet hat, kostet nun 200 Euro.“ Jammern wollen die Salzburg-Briten dennoch nicht – Bosworth: „Wir müssen uns auf die neue Situation einstellen!“