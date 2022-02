Der Rektor und die vielen Kritiker

Lehnert hat durch seine Reform-Pläne und Umstrukturierungen der Uni Salzburg in den vergangenen Jahren viele Kritiker dazugewonnen. Gegipfelt ist das vergangenes Jahr, als ein Abwahl-Antrag gegen ihn in den Senat eingebracht wurde. Im anonymen eingebrachten Papier erhob man auf 38 Seiten teils schwere Vorwürfe gegen den Rektor. Der Antrag wurde abgewiesen – aber nur haarscharf. Die Hälfte der Senatsmitglieder stimmten damals für eine Abwahl von Hendrik Lehnert. Die Meinungen über den Rektor gingen also weit auseinander – und daran dürfte sich nichts geändert haben. „Manche wollen, dass der Rektor weitermacht, weil sie der neuen Struktur eine Chance geben wollen“, heißt es aus Unikreisen.