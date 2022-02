Video über angebliche Tierquälerei erhitzt Gemüter

„Weil der Hund am Zaun gebellt hatte, begann der Typ, mit voller Wucht auf das am Boden liegende Tier einzuschlagen“, schildert der Zeuge auf Facebook den angeblichen Fall von Tierquälerei, der sich am Freitag auf einer Hundewiese in Klagenfurt ereignet haben soll. Nach der Verbreitung des Videos über die Instagramseite von Klagenfurt Elite sind im Internet hitzige Debatten darüber entbrannt.