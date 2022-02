Innviertler nach Kampf im Drogenmilieu verhaftet

Der 28-Jährige und sein Dealer, ein 25-jähriger Serbe, waren in der Nacht auf den 11. Jänner wegen ausstehender Zahlungen aneinandergeraten und hatten sich für den nächsten Tag zu einem Treffen verabredet. Dazu nahmen sie jeweils einen Bruder mit. Der Oberösterreicher hatte eine Schreckschusspistole und einen Baseballschläger dabei, die beiden anderen Männer kamen mit dem Auto und waren mit Messern bewaffnet. Als der Fahrer die Pistolenattrappe sah, lenkte er seinen Wagen direkt auf den Kontrahenten zu. Dieser wurde von der Fahrzeugfront erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift. Daraufhin schlugen der Oberösterreicher und sein Bruder die Autofenster ein, zerrten die Insassen heraus und verprügelten sie. Die Serben blieben verletzt am Boden liegen, die Oberösterreicher flüchteten. Einer der Serben wurde in die Justzianstalt Ried eingeliefert.