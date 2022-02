Admiras neuer Major: „Gehören da unten nicht hin“

Ein reflektierter Bursche, der nach seiner Ausmusterung in Salzburg, wo er keinen Vertrag für die Kampfmannschaft erhielt, einen versöhnlichen Abschluss fand. „Das 2:1 gegen Red Bull war schon cool.“ Wobei man Tests ja nicht überbewerten sollte. „Nein, aber ich sehe viel Potenzial in diesem Team, glaube, dass wir da unten nicht hingehören.“ Nach dem Frühjahrsauftakt am 13. Februar in Hartberg weiß man mehr ...