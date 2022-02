Neuer SPOÖ-Chef: „Ich bin gekommen, um zu bleiben“

Erstens machen wir Politik für das Heute, für die aktuellen Problemstellungen. Zweitens wollen wir auch Politik für das Morgen machen. Damit meine ich eine inhaltliche Erweiterung: Das, was den sozial gerechten Klimawandel an einem Industriestandort betrifft. Das, was das Thema Digitalisierung in Oberösterreich betrifft. Das, was auch das Thema Veränderungen der Arbeitswelt betrifft.