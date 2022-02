Schul-Testchaos geht weiter

Bildungsministerium prüft die Arbeit der Laborgruppe

Ganz anders sieht das aber die Geschäftsführerin der Arge für molekulare Diagnostik, also der Laborgemeinschaft, die die Schultests vor knapp einem Monat übernommen hat. „Nach den Schwierigkeiten am Anfang braucht es jetzt vertrauensbildende Maßnahmen. Wir setzen alles daran, gute Arbeit abzuliefern. Die Aussage von Frau Gutschi muss ich aufs schärfste zurückweisen, weil das nicht der Wahrheit entspricht. Die Tests laufen ausgezeichnet“. Das Bildungsministerium prüft zurzeit die Arbeit der Laborgruppe – und auch, wie genau die Tests ausgewertet werden. Ergebnisse dieser Prüfung gibt es allerings noch keine. „Wir sind in enger Abstimmung mit dem Ministerium – und bei unseren Positiv-Raten sind wir im absoluten Durchschnitt und sicher nicht zu niedrig“, sagt Chefin Claudia Prantner-Lahr. Ab Montag wartet die nächste Herausforderung auf die geläuterte Laborgemeinschaft: Dann sollen nicht mehr einer, sondern wie ursprünglich vereinbart zwei wöchentliche PCR-Tests in den österreichischen Schulen abgewickelt werden.