Plattform für Luft- und Raumfahrt in Wr. Neustadt

67 Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind es, die von NÖ aus nicht nur in den Himmel, sondern bis ins All streben. „Der Sektor Luft- und Raumfahrt ist ein stark wachsender Wirtschaftszweig“, so Landesrat Jochen Danninger. „Neun internationale Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern haben sich nicht zufällig in unserem Land angesiedelt“, weiß auch Bürgermeister Klaus Schneeberger. „Sein“ Wiener Neustadt hat sich zu einem wahren Zentrum dieser Branchen entwickelt. „Das ist einerseits historisch durch den ersten Flugplatz Österreichs, andererseits durch Know-how bedingt.“