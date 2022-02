Erstattung von Musicaltickets ließ auf sich warten

Vor etwas mehr als zwei Jahren, im Dezember 2019, hatte Erna G. aus der Steiermark die Karten für das Pippi-Langstrumpf-Musical, das sie gemeinsam mit ihrer kleinen Enkelin besuchen wollte, erworben. Ursprünglich hätte die Veranstaltung am 16. März 2020 in Fürstenfeld stattfinden sollen. Hätte, denn bekanntlich trat genau an jenem Tag in Österreich der erste harte Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie in Kraft.