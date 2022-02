„Tod auf dem Nil“: Hercule Poirot ermittelt wieder

Kommen Sie mit auf eine glamouröse Kreuzfahrt auf dem Nil an Bord der luxuriösen S.S. Karnak und begleiten Sie den berühmten belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot bei seinem zweiten Fall! Legendär war Peter Ustinov in der Rolle des kauzigen belgischen Detektivs. Nun spielt der Brite Kenneth Branagh nach dem Kinoerfolg von „Mord im Orient-Express“ zum zweiten Mal den Schnurrbartträger, der in einen Mordfall gerät - diesmal bei einer Flusskreuzfahrt entlang der ägyptischen Tempel.