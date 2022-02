Pkw kracht in Linienbus: Lenker verletzt

Beim Linksabbiegen hat ein 77-jähriger Autofahrer am Donnerstag auf der B156 in Stuhlfelden einen entgegenkommenden Linienbus übersehen. Der Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Heck des Pkw, der gegen mehrere Verkehrsschilder geschleudert wurde und erst auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand kam.