Mit der „Krone“ auf Franz Klammers Spuren

„Klammer - Chasing the Line“, der am Samstag seine ORF-Premiere feierte, setzt Franz und seinem legendären Abfahrts-Olympiasieg am Patscherkofel oberhalb von Innsbruck ein filmisches Denkmal. Doch alles begann in Bad Kleinkirchheim, und deshalb „klammert und franzt“ es an allen Ecken und Enden in der Ski-Heimat des erfolgreichen Rennläufers, der mit 27 Siegen nach wie vor der erfolgreichste Abfahrer aller Zeiten ist. „Wir sollten uns treffen. Dort, wo alles begann“, lässt Franz Klammer seine treuen Fans wissen.