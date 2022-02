Kein Wiener Schnitzel für Ungeimpfte

Einkaufen gehen (außerhalb von Geschäften des täglichen Bedarfs), zum Friseur oder ins Nagelstudio. Das wird in Wien bald auch für Ungeimpfte möglich sein. Das Schnitzerl beim Wirt ums Eck bleibt aber tabu. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag verkündet. Der Handel jubelt über das Aus von 2G und auch die Hotellerie atmet auf. In der Gastronomie bleiben die Regeln strenger, aber immerhin fällt die Sperrstunde. In Wirtshäusern und Bars kann künftig bis Mitternacht verkehrt werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.