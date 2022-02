Oberösterreichs Betriebe müssen die Preise erhöhen

„Trifft uns bei jedem Produkt“

Von der Vervielfachung der Energiepreise „maßgeblich betroffen“ ist auch die AMAG. Der Aluerzeuger dreht deshalb ebenfalls an der Preisschraube. „Wir können die Kostensteigerungen in der aktuellen Situation nur weitergeben“, heißt es von den Ranshofenern, die die Verpackungs-, Auto- und Luftfahrtindustrie beliefern. Selbiges ist auch von Christina Rami-Mark, Geschäftsführerin der Mark Metallwarenfabrik in Spital, zu hören. „Unsere Produktion ist energieintensiv, die aktuelle Entwicklung trifft uns daher bei jedem Produkt“, sagt sie.