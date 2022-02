Diese Fleischalternative schmeckt Ihnen garantiert

Starkoch Tim Raue hat in Kooperation mit Planted eine „Limited Edition“ kreiert und bietet die Produkte in seinen Restaurants an. In Wien war die Schnitzel-Dynastie Figlmüller aktiv auf der Suche nach einem Anbieter, der dem hohen Qualitätsanspruch gerecht wird. Gemeinsam entwickelte man mit den Schweizer Pionieren ein veganes Schnitzel nach „Wiener Art“ - ein weiterer erfolgreicher Meilenstein in der Geschichte beider Firmen!