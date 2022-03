Vegan und ohne Zucker: Dieser Riegel kann beides

Karamell-Genuss ab sofort österreichweit bei BIPA

Der Caramel Nuts-Riegel ist ab sofort in ganz Österreich in knapp 300 BIPA Filialen (UVP: EUR 1,49 je Riegel à 28g) und im Web-Shop von NEOH erhältlich. Demnächst gibt es den Riegel auch im Lebensmitteleinzelhandel. Im Online-Handel hat die vegane Nasch-Alternative bereits großen Anklang gefunden: Innerhalb kürzester Zeit wurde der neue NEOH Caramel Nuts-Riegel als Bestseller bei Amazon in Österreich und Deutschland gerankt.