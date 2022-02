Jobverlust und Fremdenhass führten zu Mordanklage

Zuerst pöbelte der Angeklagte den syrischen Asylwerber an, die Stadtpolizei schritt ein, erzählt Staatsanwalt Tomas Schützenhofer den Geschworenen: „Der Angeklagte wusste, dass das Opfer in der Nachbarschaft wohnt.“ Mit einem 30-Zentimeter-Fleischermesser habe sich der Angeklagte „auf die Lauer gelegt“, so der Staatsanwalt, der dem mehrfach Vorbestraften versuchten Mord vorwarf. Noch bevor etwas passieren konnte, erkannten Polizisten die gefährliche Situation und stellten den damals betrunkenen Halleiner. Im Verhör gab dieser offen zu, dass er „dem Sozialschmarotzer die Kehle aufschlitzen wollte“.