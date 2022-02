14. Februar: Wieso feiern wir den Valentinstag?

Die Wurzeln des Valentinstags am 14. Februar aber reichen zurück bis in die Antike. In Deutschland erklärten 1950 die Blumenhändler den Valentinstag zum „Tag der offenen Herzen“. Der Legende nach soll der heilige Valentin Blumen an Verliebte verschenkt haben - eine Tradition, die im 15. Jahrhundert in Großbritannien begann und sich später durch englische Auswanderer in den USA durchsetzte.