Janine Flock lässt vor Olympia die Hüllen fallen

„Hatte brutale Lust“

„Doch sie ließen nicht locker“, erzählt die Tirolerin. Und deshalb fand sich in der kurzen, ohnehin trainingsfreien Phase zwischen Weltcup- und EM-Ende und Olympia doch noch ein Zeitfenster für die Aufnahmen, die in einem Hotel in Leogang geschossen wurden. Die eine oder andere Nacht hatte Flock aber davor schon über die Entscheidung geschlafen. Auch mit Freund Matthias und der Familie wurde das heiße Angebot diskutiert. Oder besser gesagt: Janine wurde von ihren Liebsten bestärkt. „Sogar meine Oma meinte: ,Na sicher machst du das, Janine!‘ Und irgendwie hatte ich im Endeffekt brutale Lust auf diese Aktion. Auch wenn ich mir das nie hätte vorstellen können, so etwas einmal zu machen.“