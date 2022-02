Salzburgs Impfrate bleibt recht dürftig

Wie viele warteten bis zum letzten Drücker?

Trotzdem blieb der erhoffte Ansturm auf die Impfstraßen in den vergangenen Wochen aus. Wie viele Salzburger bis zum letzten Drücker warteten und sich am Montag impfen ließen, konnte das Land am Dienstag jedoch nicht beantworten. Auch die Zahl jener Salzburger, die sich zum ersten Mal impfen ließen, war sehr gering.