Verkehrsklub baut nun in Salzburg groß aus

Danach endet an der Adresse eine Ära: Der ARBÖ trennt sich von dem Gebäude. Der Bauträger Kainz will dort neue Wohnungen errichten - erst vergangene Woche brachten die Salzburger eine Voranfrage im städtischen Gestaltungsbeirat dazu ein. Längst nicht das einzige Projekt, über das das Gremium beriet: Etwa auch der Um- und Neubau der ÖJAB Seniorenwohnanlage in Salzburg-Aigen stand auf der Tagesordnung.