Ungeimpften Mitarbeitern mit Anzeige gedroht

Eine Welle der Empörung schwappte in die Amtsstube der kleinen Bodenseegemeinde, nachdem Bürgermeister und Amtsleiter ein Schreiben an ungeimpfte Mitarbeiter verfasst hatten. In diesem wurden sie ersucht, bis Ende Jänner einen Impfnachweis oder Alternative zu erbringen. Andernfalls würde gegen das Impfgesetz verstoßen. „Wir sehen uns dann als Dienstgeber in der Pflicht, diesen Verstoß bei der Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen“, stand im Schreiben.