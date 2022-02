Trotz 200 Corona-Fälle: „Noch unter Kontrolle“

Die Organisatoren erwarten „reibungslose“ Olympische Winterspiele in Peking. „Die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer ist unsere höchste Priorität“, sagte der Sprecher des Organisationskomitees, Zhao Weidong, am Dienstag vor der Presse in der chinesischen Hauptstadt. Die Vorbereitungen liefen gut. Der für die Pandemie-Vorbeugung verantwortliche Vizedirektor Huang Chuna nannte die getroffenen Maßnahmen „sehr effizient“.