Männer nach Überfall auf Supermarkt verurteilt

Wegen eines Raubüberfalls auf einen Supermarkt in Bischofshofen im Pongau am 11. November 2021 sind heute, Montag, am Landesgericht Salzburg ein Pongauer und ein Bosnier zu jeweils fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die geständigen 26-jährigen Beschuldigten haben laut Anklage einen Angestellten mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld aus der Kassa gezwungen.