Linzer Pensionist bekam immer wieder fremde Post

„Alleine im letzten Monat habe ich 13 falsche Poststücke erhalten“, schrieb Friedrich P. Mitte Jänner. Gerichtet waren die Briefe allesamt an einen Empfänger in der Starhembergstraße. Das Einzige, was der 82-Jährige mit diesem gemein hat, ist die Hausnummer. Das Problem und der Umstand, dass vor Weihnachten zwei Wochen offenbar gar keine Post kam, veranlasste Herrn P. dazu, sich per E-Mail zu beschweren. Antwort habe er jedoch keine erhalten, berichtete der Leser weiter.