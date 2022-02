Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Ben ist ein knapp neunjähriger Mischlingsrüde, der leider sehr viel Pech hatte. Mittlerweile geht er brav an der Leine, und lernt auch sehr schnell. Mit anderen Hunden ist er leider nicht verträglich, lässt sich bei Begegnungen aber gut ablenken. Ben sucht Menschen mit Herz und Verstand! Ein ruhiger Platz in ländlicher Gegend wäre super für ihn, andere Tiere und Kinder sollten nicht im gleichen Haushalt leben! Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at