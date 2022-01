„Young Comics“: Ein Donald für junge Leser

Donald & Co. gehen in die Schule

Die jungen Entenhausener stellen im Emil-Erpel-Internat die Welt auf den Kopf. Allen voran natürlich Donald Duck: Ungestüm, unberechenbar und liebenswert zieht er die gesamte Aufmerksamkeit des Direktors auf sich und so auch jede Menge Ärger. Die Schule wurde dabei als Umfeld für die Geschichten ganz bewusst gewählt, ist es doch jener Ort, an dem die Jugendlichen in der realen Welt die meiste Zeit verbringen.