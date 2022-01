Bekifft und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde am Sonntagabend ein Fahrzeug mit fünf Insassen in Klagenfurt angehalten und kontrolliert. „Der 22-jährige Lenker konnte weder eine gültige Lenkerberechtigung noch einen Zulassungsschein vorweisen“, schildert ein Polizist. Eine Abfrage der Beamten ergab dann, dass der junge Mann in der Tat keinen Führerschein besitzt. Doch das war nicht das einzige Vergehen des Lenkers.