Schlammschlacht in Halleiner Chat-Affäre eröffnet

„Was hier geschieht, jeden gehts an, Gemeinsinn helfe mit daran.“ Das ist der Spruch, der die Frontseite des Halleiner Rathauses ziert. Ob ihn die Stadtpolitiker gelesen haben, bleibt offen – beherzigt haben sie ihn sichtlich nicht. Denn die Causa rund um den entlassenen Amtsdirektor der Stadt zieht immer weitere Kreise. Die Vorwürfe: Am Dienstcomputer des Amtsdirektors fand man NS-Lieder, Porno-Dateien und Geheimakten. Die Gemeinde suspendierte daraufhin den Beamten. Momentan läuft noch ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Jetzt sind zahlreiche Nachrichten an ÖVP-Politiker und Personen, die ein Naheverhältnis zur Partei haben, aufgetaucht. Das mutmaßliche Hauptziel: dem amtierenden SPÖ-Bürgermeister Alexander Stangassinger schaden.