„Alle profitieren von Leistungen der Landwirte“

„Sei es in Dörfern oder im Almgebiet: Ohne gepflegte Wiesen und Weiden würden die Flächen verstrauchen bzw. verbuschen. Gerade im Berggebiet ginge damit viel an Artenvielfalt verloren. Dass abgegraste Steilhänge das Risiko von Lawinen vermindern, ist in der Allgemeinheit nur wenigen klar“, meint der LK-Präsident. Diese auch vom Lawinenexperten Rudi Mair vor Augen geführten und untermauerten Zusammenhänge würden zeigen, dass der Erhalt der kleinstrukturierten Landwirtschaft in Tirol im Sinne aller sei. „Wir profitieren in unserem Alltag alle von den erbrachten Leistungen unserer Landwirte“, betont Hechenberger dazu.