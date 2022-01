Tickets für Österreich-Premiere von „Pig“ gewinnen

Rob (Nicolas Cage) verdient seinen kargen Lebensunterhalt mit seinem Trüffelschwein, das die Kunden selbst von weit her in Robs Einöde fahren lässt. Dazu gehört auch Stammkunde Amir. Doch dann steigen eines Nachts zwei Drogensüchtige in Robs Hütte ein und entführen die Schnüffelnase, die Rob liebevoll Apple getauft hat. Robs Lebenskonzept zerbricht. Und so muss der Eremit nach zehn Jahren erstmals wieder in die Stadt zurückkehren, um sich sein Trüffelschwein zurückzuholen.