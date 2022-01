Micky Maus und der Ecstasy-Penis

Ein Hotelzimmer in Tijuana. Der legendäre Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee steht im Bad vor dem Klo und unterhält sich im Ecstasy-Rausch mit seinem Penis, der, wie man spätestens seit dem Erscheinen seines Sextapes mit Pamela Anderson Mitte der 90er weiß, nicht zu kurz gekommen ist. Nicht kurz ist auch der Dialog, der, wie die Rock-’n’-Roll-Geschichtsbücher es überliefern, im wahren Leben auch öfter stattgefunden haben soll. In der neuen Serie „Pam & Tommy“ wird das „Gespräch“ jedenfalls in voller Pracht gezeigt - und zwar dort, wo sich normalerweise Millionen von Kindern in den Geschichten vom „Micky Maus“, „Schneewittchen“ oder der „Eiskönigin“ verlieren, nämlich auf Disney+. Ja dürfen die das?