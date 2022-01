Das Liebes-Leid von „Pam & Tommy“ in Serie

Es ist schon interessant, was es in einem auslöst, wenn man eine geladene Waffe an den Kopf gehalten bekommt. Vor allem wenn die Waffe ein größenwahnsinniger Rockstar in Händen hält, dessen Villa man in den Wochen zuvor mit viel Schweiß und widersprüchlichen Anweisungen renoviert hat, während der mit seiner frischgebackenen blonden Superstar-Ehefrau das kalifornische Dolce Vita genießt - mit reichlich Alkohol, Drogen und noch mehr Sex.