Abstimmungstermin mit Stadt, Land und Red Bull

Grüne Berthold: „Jubeln nicht wie alle anderen zu!“

Genau diese heikle Thematik ruft die Stadt-Grünen auf den Plan. „Wir jubeln dem Projekt sicher nicht wie alle anderen zu“, stellt Martina Berthold klar. Was die frühere Sportlandes- und jetzige Stadträtin zu bedenken gibt: „Eine Tiefgarage an einer bereits belasteten Hauptverkehrsachse zieht noch mehr Leute in die Stadt, da würde ein Magnet geschaffen werden.“ Gegen (weitere) Eisflächen gibt’s freilich weniger Gegenwehr. „Aber die dürfen dann nicht nur dem Spitzensport zugute kommen!“