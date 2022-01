Einbrecher stahlen in OÖ Waffen und Munition

Insgesamt entwendeten die Täter neun Faustfeuerwaffen, vorwiegend alte Pistolen und Revolver aus dem Zweiten Weltkrieg, eine unbekannte Menge an Munition für Faustfeuerwaffen und eine Langwaffe. Weiters stahlen sie eine unbekannte Menge an Dolchen, Messer, Bajonetten sowie Orden, Abzeichen und Ehrenzeichen der deutschen Wehrmacht. Zeugen werden ersucht sich bei der Polizei in Aurolzmünster (Tel. 059133-4242) zu melden.