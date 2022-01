Polizeieinsatz: Alko-Teen (16) fand Heimweg nicht

Zu einem ganz speziellen Einsatz wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die bayrische Polizei in der, direkt über der Grenze zu Vorarlberg gelegenen, Bodenseestadt Lindau gerufen. Eine 16-Jährige hatte bei einer Party offensichtlich zu viel Alkohol konsumiert, weshalb sie den Heimweg nicht mehr fand und in der Folge ihre Mutter um Hilfe bitten mussten.